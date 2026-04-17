【モデルプレス＝2026/04/17】タレントの辻希美、俳優の杉浦太陽夫妻が4月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの「表参道デビュー」親子ショットを公開した。【写真】辻ちゃんファミリー「見つけたら二度見しちゃう」0歳次女表参道デビュー親子3ショット◆杉浦太陽、夢空ちゃんの「表参道デビュー」ショット公開杉浦は「ユメア、表参道デビュー」とコメント。夢空ちゃんをおんぶしている妻でタレ