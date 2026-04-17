2025年11月に、結成5周年に向けたプロジェクト『Go To 5th Anniversary』を始動させたボーイズグループ、OCTPATH。数々の困難を乗り越えてきた彼らは、最高な5周年を迎えるべく、これまで以上に全力投球な日々を過ごしている。結成5年目を邁進していくなかで、どのような想いや景色と向き合っているのか──。『Go To 5th Anniversary』にかける想いや9th single『Steppin!!!／まっすぐなまま』について語ってもらった。【ソロ写真