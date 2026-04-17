ラジオDJのやまだひさしがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「5分では伝えきれないスペシャルオリンピックスの世界」（毎週月曜-木曜 20:55頃〜）。4月13日（月）〜16日（木）の放送では、4月4日（土）に東京・お台場で開催された「スペシャルオリンピックス日本チャリティ・ランイベント 第8回ユニファイド・エールラン 〜Road to 2026 東京大会〜」の模様をお届けしました。有森裕子さん（写真提供：スペシャルオリン