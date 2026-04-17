熱海市で体長3センチほどに育てられたアワビの稚貝が放流されました。放流は、熱海市と地元の大熱海漁業協同組合が毎年行っているもので、沼津市の温水利用研究センターで体長3センチほどに育てられた「クロアワビ」およそ2000個と「メガイアワビ」およそ1500個が用意されました。例年、熱海港から漁船で沖へ移動しダイバーが海底に稚貝を放流しますが、今年は、海水温上昇の影響でアワビが隠れる海藻が少なく、ほかの