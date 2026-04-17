リニア中央新幹線をめぐる静岡県とJR東海との対話が完了したことを受けて、JR東海は今後、住民説明会を大井川流域の8市2町に加え静岡市でも開く方針を明かしました。（JR東海丹羽俊介 社長）「3回目となる説明会を開催したいと考えておりまして、各自治体と調整しているところです。」リニアの住民説明会はこれまで、大井川流域の8市2町で2回開かれましたが、JR東海の丹羽社長は16日、今後8市2町に加え、静岡市でも開く方針を示