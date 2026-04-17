中東情勢の緊迫化による県内経済への影響を把握し、今後の対策に繋げるため、県は、連絡会議を設置しました。県は、3月24日、原油価格の高騰を受け、相談窓口を設置し、これまでに5件の相談を受け付けていますが事態の長期化が懸念されています。そこで県は、平木副知事を本部長に関連部局の幹部らによる連絡会議で連携をとり、国に状況を伝えていく考えです。（平木 省 副知事）「様々な国の機関があります。そういったところに地