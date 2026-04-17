ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日、連名で現役引退を発表した。それぞれのＳＮＳで「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」とつづった。「りくりゅう」の絆を、過去のおもしろやり取り集で振り返る。▼２０２１年