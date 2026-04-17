お笑いコンビ「ナインティナイン」矢部浩之の妻で、元ＴＢＳでフリーの青木裕子アナウンサーが、長男の小学校卒業式を報告した。１７日までにインスタグラムで「長男が小学校を卒業しました」と明かし、「６年ってあっという間ですね。楽しい楽しい６年間でした」としみじみ。「卒業式の後は、スーツのままのママ友たちが我が家に寄ってくれてサクッと乾杯。役員仕事を労ってもらいました（終わらなかった後片付けも手伝って