物価高が続く今、毎日の献立をやりくりするのは大変ですよね。そこで今回は、1人分が100円前後でできるパスタのバリエーションを3品集めました。 クックパッドの食の検索データサービス「たべみる」を見てみると、「パスタ」と一緒に検索されている目的についてのワードは1位が「簡単」、2位が「和風」で、この順位は10年間不動です。意外に節約できる、というイメージを持たれていないパスタですが、クックパッドには100円でで