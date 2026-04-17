◆第３１回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神・ダート１８００メートル）＝１７日、栗東トレセン連勝での重賞初制覇を狙うジューンアヲニヨシ（牡６歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は坂路で前日調整。活気ある身のこなしで駆け上がった。松下調教師は「順調にきています」と手応えを示す。前回の仁川Ｓの収穫が大きかった。これまでは重賞も含めて２着２回、３着が３回あったが、待望のオープン初勝利。さらに馬群の中