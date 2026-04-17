■これまでのあらすじ運命の出会いを果たした相手がたまたま妻子持ちだっただけ…。夫の彼女はそう思っていた。夫から言われた「愛しているのは姫花だけ」という言葉を信じて疑わず、邪魔な存在の妻こそが悪者だと考えるようになっていった。それで匂わせ行動を取るようになったのだ。【姫花side STORY】一樹さんの隣にいるべきは私なのに、邪魔者は奥さんなのに、どうして私が慰謝料を払わないといけないの？私たちは真実の愛を貫