テレビアニメ『キルアオ』（毎週土曜夜11：00）が4月11日よりテレ東系列で放送された。これに先駆け、古波鮫シン役の声を務める佐久間大介（Snow Man）に、本作でのキャスト陣との共演への期待感と、声を演じる上で大切にしていることを聞いた。その中で、声優業の指針となった大先輩の言葉、声優の先輩たちとの交流や受けた影響が明かされた。【写真】「心を込めて“声帯を貸したい”」強い眼差しでこちらを見つめる佐久間大