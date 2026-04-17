3月30日に第2子の妊娠を発表した、歌手の倖田來未（43）が16日、自身のインスタグラムを更新。鮮やかなニューヘアカラーを披露した。【写真一覧】「可愛い妊婦さん」雰囲気ガラリ！季節に合わせて“イメチェン”した第2子妊娠の倖田來未倖田は「桜の花びらがそろそろそーろ、散ってきてしまっていますが、せっかく春なので桜カラーにしてみました！」と、季節に合わせたピンク色のヘアスタイルを公開。「思ってたより、だいぶ