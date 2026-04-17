フジテレビの上垣皓太朗アナウンサー（25）とプロデューサーの浜崎綾氏が17日、都内で行われた同局の新音楽番組『STAR』（毎週木曜後7：00）の取材会に登壇。目の前でパフォーマンスするアーティストのステージに感激した。【集合ショット】「STAR」のロゴを持ち…微笑む上垣皓太朗アナ＆浜崎綾氏同番組は、きのう16日から放送が始まった。MCは入社3年目の上垣アナが務める。上垣アナはアーティストのパフォーマンスを見て「