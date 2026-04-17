G20＝主要20か国のG20財務大臣・中央銀行総裁会議が終わり、アメリカのベッセント財務長官からイランへの金融制裁が参加国に呼びかけられました。G20財務大臣・中央銀行総裁会議は、アメリカのワシントンで開かれ、イラン情勢について議論が交わされました。この中で、片山大臣は「原油先物市場の変動が為替市場にも波及し、経済に非常に影響を与えることから、極めて高い緊張感を持って市場動向を注視している」と述べました。「