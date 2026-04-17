アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉についてです。双方は包括的な和平合意ではなく、暫定的な覚書の締結を目指す方向に転換しているとロイター通信が報じました。アメリカのトランプ大統領は16日、イランとの戦闘終結に向けた2回目の協議について、早ければ今週末にパキスタンで開催されるとの見通しを示しました。合意が成立する場合には「私がパキスタンへ行くかもしれない」としています。アメリカトランプ大統領「（Q.