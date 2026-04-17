宮崎県の航空自衛隊新田原基地で取材に応じる小泉防衛相＝1月小泉進次郎防衛相は17日の記者会見で、2026年度当初予算の防衛費と関連経費の合計は10兆6千億円となり、22年度国内総生産（GDP）比で約1.9％になると明らかにした。政府は防衛力の抜本的強化のため、27年度に防衛費と関連経費を合わせて2％に増やす方針を掲げている。26年度のGDP見通しを用いて比較した場合は、約1.5％になるとした。政府は22年末に策定した防衛力