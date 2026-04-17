◇MLB エンゼルス11-4ヤンキース(日本時間17日、ヤンキー・スタジアム)ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が今季第8号となるソロホームランを記録。メジャー本塁打数トップタイに浮上しました。この日「2番・ライト」でスタメン出場したジャッジ選手。初回の第1打席に入ると、高めに浮いた5球目のストレートを上手く捉え、レフトスタンドへ。先制したエンゼルスに対し、すぐさま1点を返す豪快な一発をたたき込みました。この一発