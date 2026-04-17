【SPA!デジタル写真集 白間美瑠「Scale up」】 発売中 価格：1,100円 【拡大画像へ】 扶桑社は、発売中の写真集「SPA!デジタル写真集 白間美瑠『Scale up』」の誌面カットを一部公開した。 本書は、週刊SPA!名物グラビアコーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかった白間美瑠さんのカットをふんだんに盛り込んだデジタル写真集。 NMB48を卒業後はバラエ