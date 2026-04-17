国は防衛体制強化の一環で今月8日、高松空港を「特定利用空港」に指定しました。これに対し、けさ（17日）、市民団体が指定を撤回するよう求める申し入れを県に行いました。 【写真を見る】高松空港の「特定利用空港」指定の撤回求めて市民団体が県に申し入れ【香川】 申し入れたのは、「郷土かがわを戦場にするな！」県民連絡会です。 特定利用空港は有事の際に自衛隊などの使用を想定したもので、今月8日の関係閣僚会議で高松