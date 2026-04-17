愛知県警捜査四課の警部補ら2人が、うその捜査書類を作成し令状を請求したなどとして書類送検されました。 【写真を見る】暴力団関係者に絡む“ウソの捜査書類”で令状請求か 捜査四課の警部補ら2人を書類送検 上司の指摘で発覚 愛知県警 書類送検されたのは、暴力団の犯罪などを担当する愛知県警捜査四課の男性警部補（45）と巡査部長（42）の2人です。県警によりますと、男性警部補ら2人は去年4月から5月にかけ、暴力団関係者