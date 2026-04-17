4月11日・12日に開催された「QVC25周年 アニバーサリーフェスタ in 幕張メッセ」QVCの番組に登場する人気ブランド＆メーカー約50社が集結！ファッション、ジュエリー、コスメ、グルメ…幅広いジャンルの商品を24時間365日お届けする、世界最大級のショッピングチャンネルQVC。魅力的な商品ラインナップやゲストの熱いトークに惹きこまれ、いつもお買い物欲を刺激されています。4月に開局25周年を迎えたQVC。今年は記念イヤーという