ドアの前を通り過ぎるお姉ちゃん▶ドアの後ろから…（⇒次へ）【画像を見る】テーブルに挟まり空振り連発…愛すべき“ぽんこつ”シーンを一挙公開「ぽんこつ」というと、悪口のように感じるかもしれませんが、そのぽんこつっぷりで多くの人を魅了している猫ちゃんがいます。今回紹介するのはInstagramで1.3万いいねを記録した、こたとつーちゃんと時々おたまさん(@s.kotaro0530)の投稿です。3兄妹の末っ子であるしらたまちゃ