これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、中越にナダレ注意報、上・中越に融雪注意報が発表されています。 ナダレや雪解けによる土砂災害に注意してください。 ◆17日(金)これからの天気 日差しが届きますが、上越や佐渡から次第に雲が広がるでしょう。 夕方には、中越と下越も雲に覆われそうです。 ただ、天気のくずれはないでしょう。 降水確率は20%以下で低くなっています。 ◆17日(金)の予想