16日、新潟市中央区万代で刃物を所持していたとして現行犯逮捕された男が、強盗致傷の疑いで再逮捕されました。 警察によりますと、新潟市中央区の袖山修容疑者(77)は16日午前9時ごろ、新潟市中央区万代のベーカリー店で20代の女性従業員に刃物を突きつけて「金を出せ」と脅迫し、抵抗した女性にケガをさせた疑いが持たれています。袖山容疑者は店の調理場にあった包丁を奪って犯行におよび、その際ポケットに隠