北海道根室市で４月１６日に発生した大規模な野火は、１７日朝に鎮圧が確認され、避難指示を解除しました。道によると、火は４００ヘクタールに燃え広がったということです。現場から最新の情報を伝えてもらいます。いまも時折、風に乗って焦げ臭いにおいを感じます。草地一面が黒くなっているのが確認できます。１０時半ごろにはうっすら煙が上がっていて、いまも消防が残火処理にあたっています。野火火災が発生したのは根