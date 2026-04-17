4月4日に開催された高中正義のワールドツアー『SUPER TAKANAKA WORLD LIVE 2026』ニューヨーク公演のオフィシャルレポートが到着した。【ライブ写真】大歓声！サーフボードギターを抱えた高中正義近年、アメリカ各地のレコード店では日本のレコードが面出しされるようになり、シティポップの世界的リバイバルが広がっている。平成生まれの筆者もその波に乗りつつ、4月4日に行われた『SUPER TAKANAKA WORLD LIVE 2026』ニューヨ