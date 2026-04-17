9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、23日発売のファッション雑誌『SPUR』スペシャルエディション版（集英社）の表紙に登場する。【写真】通常版表紙はHANAがスタイリッシュに飾る2度目のカバー出演となった今回は、多忙を極めるスケジュールの合間を縫って撮影を敢行。限られた時間の中、ポージングに合わせ、凛々しい眼差しからちゃめっ気あふれる表情まで、次々とさまざまな表情を見せている。「BLACK or WHITE」をテーマ