ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズンのデジタルフォトブックシリーズ第2弾として、跡部景吾（演：石川志泉）の『HIS MAJESTY』と、大石秀一郎＆菊丸英二（演：藤本力翔＆長嶺龍汰）の『GOLDEN PAIR』の2作品が、24日より『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」ほか、主要な電子書店にて発売される。【写真】こんな姿も見せてくれるの？『テニミュ』写真集第2弾の別カット本デジタルフォトブックシリ