テレビ東京は17日、ドラマ24『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』（毎週金曜深0：12）を7月3日から放送すると発表した。オープニング主題歌は、2020年代以降のK-POPシーンを牽引する、韓国6人組アーティスト・IVEの「JIGSAW」に決定した。【写真】唯一無二！伊藤氏が描き下ろしたIVEメンバーのビジュアルドラマの原作者は、代表作『富江』『うずまき』で知られるホラー漫画家・伊藤潤二氏で、傑作の13作品を厳選し