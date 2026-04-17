この記事をまとめると ■ホンダが予約受注を開始した新型EV「Super-ONE」が「ブルドッグの復活」と話題だ ■「ブルドッグ」とは1983年に登場したシティターボ IIの通称であった ■過激なルックスと性能による独特の魅力がいまも語り継がれる1台であった ホンダSuper-ONEがオマージュしたのは1980年代のリトルボム 2026年4月、ホンダが話題の「Super-ONE（スーパーワン）」の予約受注を開始した。古くからのホンダファンやクルマ