King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛がW主演を務める実写映画『鬼の花嫁』（公開中）において、今作をともに作り上げてきた“チーム鬼花”の貴重なクランクアップ写真と、コメントが到着した。【動画】永瀬廉×吉川愛×伊藤健太郎×片岡凜による座談会本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永