バンダイナムコグループでゲームおよび玩具などを手がけるメガハウス（東京都千代田区）は、対戦型パズルゲーム「チクタクバンバン」を2026年4月下旬に発売する。対戦モードに加え協力モードが登場1981年に発売され、昭和を代表する玩具として親しまれたという同商品が、新要素を加えた「令和進化版」として復活する。道筋のついたパネルをスライドさせ、目覚まし時計のキャラクター「チクタク」の進む道が途切れないようパネルを