6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）のSHINYU（シンユ）とYOUNGJAE（ヨンジェ）が、23日発売の雑誌『CanCam』6月号（小学館）内の人気企画「恋する横顔」に登場する。【別カット】HYBE本社で撮影！TWS・YOUNGJAE＆SHINYUTWSは、SEVENTEENが所属するHYBE MUSIC GROUPレーベルのPLEDIS Entertainmentから2024年にデビューした。今回は、昨年発売したJapan 1st Single「はじめまして」で話題を集めた清涼感あふれるフレッシュな