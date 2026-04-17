7人組ガールズグループ・HANAが、23日発売のモード誌『SPUR』6月号（集英社）の通常版表紙を飾る。【ソロカット】メジャーデビュー1周年！大きく花開いたHANAHANAは、2025年4月のデビュー以降、リリースする楽曲が次々とチャートを席巻し、自己肯定と多様な個性を尊重する姿勢で社会現象を巻き起こしている。「NEXT VISION」と題した特集では、ジバンシィ、フェラガモ、マックスマーラ、アライアといった個性際立つメゾンの最