2026年の三谷幸喜×パルコ・プロデュース公演として、8月に新作書き下ろし『アメリカン・ドリーム』、昨年『其礼成心中』以来13年ぶりの新作上演で大好評を博した三谷文楽『人形ぎらい』の京都公演、9月に『三谷幸喜のショーガール』を8年ぶりに完全新作で上演することが発表された。【写真】シュール！文楽人形とともに真顔でポーズをとる三谷幸喜1994年からPARCO劇場をホームグラウンドとして、新作を発表し続けている三谷。