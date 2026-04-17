9人組アイドルグループ・いぎなり東北産が、1st写真集『MADE IN TOHOKU』（小学館）を5月22日に発売することが決定した。【先行カット多数】プールで密着！普段見られないメンバーの姿メジャーデビュー、そして結成10周年迎えたいぎなり東北産。ファン待望の1st写真集の舞台は、まぶしい太陽と海が広がる沖縄のリゾート地。東北を拠点に活動する彼女たちが、ふだんのステージで見せる表情から一変し、南国の開放感に包まれて見