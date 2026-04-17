生まれ育った町で、世界の猛者たちを相手にする。子どもの頃には想像もしなかった世界で、今、自分は戦っている。 北海道・旭川出身のリベロ、外崎航平は噛みしめるように言った。 「オリンピックで連覇したセッターが、旭川でプレーをする日が来るなんて考えもしなかったし、その人と自分が試合をするなんてありえないと思っていた。ＳＶリーグというトップの舞台で、地元で試合を見せられることは本当