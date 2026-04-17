これまでは8位が最高成績で、昨季は10位だったチームが、なぜ今季は3位にまで躍進できたのか。 SVリーグ・レギュラーシーズン最終節でそう聞かれたPFUブルーキャッツ石川かほくの馬場大拓ヘッドコーチは、「その質問はいろんなところでされるんですが」と笑いながら、こう続けた。 「昨シーズンから積み上げていたところに、プラスアルファで今シーズン、移籍選手3名（セ