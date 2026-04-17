お笑い芸人の江頭2:50らが出演する『エガフェス2026〜レジェンドイヤー・ファイナル〜 supported by アサヒビール』が、5月30日午後4時からU-NEXTで配信されることが決まった。【舞台写真】5人揃ったポーズが綺麗！儚げなA.B.C-Z「エガフェス」は江頭2:50のYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」から生まれた、笑いと音楽の祭典。出演者には、ブリーフ団、A.B.C-Z、サンボマスター、シュノーケル、ダチョウ倶楽部、佐賀県人会（