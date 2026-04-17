愛知県警本部愛知県警は17日、捜査4課の男性警部補（45）が、事件の容疑対象者に関する虚偽の捜査書類を作成し、簡裁に差し押さえ許可状を請求していたと発表した。県警は同日、警部補を虚偽有印公文書作成・同行使の疑いで書類送検し、減給100分の10（6カ月）の懲戒処分とした。書類送検容疑は昨年4〜5月、うその捜査書類を作成し、許可状を請求した疑い。県警によると、同6月に発覚した。書類作成に関わった同じ課の男性巡