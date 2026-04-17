大谷翔平選手も出場したWBCの観戦チケットを高額で不正に転売した疑いで男女2人が書類送検されました。書類送検された会社員の男と自営業の女は、WBCの日本代表戦やメジャーリーグの観戦チケットを不正に転売した疑いがもたれています。2人はインターネットで転売していて、2枚で9万円で購入したチケットを78万円で転売するなどしていました。余罪も含めると、男はおよそ417万円、女は75万円ほどの不正な利益を得たとみられていま