お笑いコンビ「バイきんぐ」が、３度目となる単独ライブツアー「暴音」を今年７〜８月に開催する。「キングオブコント２０１２」の優勝以来、常にお笑い界の先頭を走り続けているバイきんぐ。今年は、夏の東京公演２ｄａｙｓからスタートし、広島・福岡・愛知・大阪・石川・宮城、そしてファイナル東京公演へ戻る７都市９公演のツアーを敢行する。今年のライブツアーについて小峠英二は「単独ライブは我々の絶対的な表現の場で