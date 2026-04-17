１７日に今季限りで現役引退を表明したフィギュアスケートペアで２０２６年ミラノ・コルティナ五輪金メダルの?りくりゅう?こと三浦璃来、木原龍一（ともに木下グループ）は、地元からも愛されるスケーターだった。１９年にカップルを結成し、２２年北京五輪は団体で銀メダル。２月のミラノ・コルティナ五輪は団体で銀メダル、個人では金メダルを獲得した。世界の第一線で活躍した功績は、リンク外でも認められている。三浦は