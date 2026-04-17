貴重な朝の時間、少しでもゆとりを作りたい。そう思いながらもヘアセットを短縮できないでいるなら、カットで楽になる下準備をしませんか？ 今回ピックアップしたのは、いずれも家で再現しやすい美しいシルエット。スタイリングのコツも併せて、実際の仕上がり画像をお届けします。 カットにこだわれば乾かすだけでOK トレンドのレイヤーで軽さを出しつつ、トップに長さを残すことで柔らかな丸みを演出したスタイ