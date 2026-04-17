4月8日（水）から、全国のケンタッキーフライドチキン（KFC）で、新作ゼリードリンク「ちゅる〜りぃ」が数量限定で発売されました！KFCからゼリーを使ったドリンクが出るのは、なんと約14年ぶりとのこと。「ちゅる〜りぃ」という絶妙にゆるいネーミングも、気になるポイントです。とはいえ、実際に「ちゅる〜りぃ」と口に出して注文するのはちょっと恥ずかしいかも……とドキドキしていましたが、セルフオーダーだったのでセ