「公園に行く」という連休の過ごし方をバカにしたママ友。しかし、数ヶ月後、自分たちのスタイルを貫いたことで、思いがけず誤解を解くことができました。筆者の知人から聞いたお話をご紹介します。 人混みが苦手 私は8歳の娘がいるワーママです。ゴールデンウイークを数週間後に控えたある日、家族で「連休にどこか行く？」という話になりました。 ただ、我が家は全員人混みが苦手。それでも昨年の夏に