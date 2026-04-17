【サーティワン】で、「スーパーマリオギャラクシー」との夢のコラボキャンペーンを実施中！ 期間中には、「スーパーマリオギャラクシー」の世界観を楽しめる期間限定フレーバーのアイスや、限定デザインのカップを使用するメニュー等が楽しめます。今回はその中でも、可愛いグッズまでゲットできるメニューにフォーカス。美味しいアイスだけでな