「最後の盗みに出て留守中の、大どろぼうの屋敷に忍び込む」というユニークな設定の体験型展覧会「大どろぼうの家」が京都市京セラ美術館（京都市左京区）で開かれている。物語に入り込むような新感覚の展覧会で、昭和の懐かしいアイテムから世界的な美術作品、あっと驚く意外なものまで、興味深い品々が謎解きを促すように鎮座する。6月14日（日）まで。京都市京セラ美術館（京都市左京区）会場は回廊や応接室、隠し部屋など8つ