メーガン妃(44)が、自身についてソーシャルメディア上で「全世界で最もネットいじめを受けた人物」だったと主張している。 【写真】メーガン妃が撮影？ ヘンリー王子の先導でゲレンデを滑るアーチー王子 16日、メルボルンで開催されたイベントに出席したメーガン妃は集まった学生たちに対し、自分は過去10年間にわたり毎日オンライン上で「いじめや攻撃」を受けてきたと語った。